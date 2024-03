Europee: Ronzulli, 'spero Commissione Ue sia centrodestra'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Più che su una questione di nomi, porrei l'accento su quella delle alleanze. Mi auguro che la composizione della Commissione sia diversa da quella attuale e sia di centrodestra, anche perché questo favorirebbe il dialogo con il governo italiano, e non è poco. Personalmente avrei preferito un candidato con una vocazione e sensibilità maggiore verso i problemi del Mediterraneo". Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli in un'intervista alla Stampa, rispondendo ad una domanda sulla candidatura di Ursula Von Der Leyen alla presidenza della Commissione europea.

Per quanto riguarda la composizione delle liste per le Europee, ha spiegato: "Si tratta di un sistema elettorale proporzionale e con le preferenze. Quindi è fondamentale candidare chi può garantire più voti possibile, perché abbiamo davanti a noi la sfida di raggiungere e, se possibile, superare l'obiettivo del 10 per cento che ci siamo dati".