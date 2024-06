Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Alle europee "mi aspetto tutto quello che c'è sopra l'8,8%, che è stato il nostro risultato alle Politiche". Lo dice il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai3. "Tanti italiani che non ci avevano...

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – Alle europee "mi aspetto tutto quello che c'è sopra l'8,8%, che è stato il nostro risultato alle Politiche". Lo dice il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai3.

"Tanti italiani che non ci avevano votato per essere stati al governo con Conte, Draghi, Di Maio – afferma – si stanno accorgendo che la Lega è quella che ha una idea di Europa giusta, per esempio sulla casa".