Europee: Sarracino, 'risultato straordinario Pd al Sud, stop autonomia'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "Il risultato del Partito Democratico è straordinario, in particolar modo al Sud, dove siamo la prima forza politica del collegio". Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.

"E’ frutto di un lavoro enorme, fatto in primis da Elly Schlein che, dal primo momento in cui è stata eletta segretaria, ha posto la questione della difesa del mezzogiorno tra i punti identitari del Pd. Parlare di lavoro, sanità, lotta alla povertà, lotta alla mafia, ha dato al Pd la giusta credibilità in un territorio che merita protezione e opportunità. Chiediamo alla destra di fermarsi immediatamente sull’autonomia differenziata. Non si può approvare un disegno di legge contro una volontà così schiacciante emersa ieri dalle urne. Da oggi l’alternativa al Governo Meloni è più forte e parte proprio dal sud".