Europee: Youtrend, Fdi a +7 da Pd, Lega davanti Fi, Azione e Sue a rischio**

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Nell’ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24 prima delle elezioni europee Fratelli d’Italia si conferma primo partito (27,2%, +0,4 rispetto al 13 maggio) con circa 7 punti di vantaggio sul Partito Democratico (20,3%, -0,4). Dietro di loro in leggero c...