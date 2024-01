Eutanasia: Bonaccini, 'favorevole ma rispetto per chi non è d'accordo'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "Dobbiamo evitare discussioni da bar. Stiamo parlando di una situazione drammatica e la persone si aspettano che il Paramento arrivi a legiferare" su questa materia. Così Stefano Bonaccini a Omnibus sul voto della consigliera Pd, Anna Maria Bigon, in Veneto contro la legge sul fine vita.

"Io da sempre sono per una regolamentazione del fine vita, però stiamo parlando di temi etici per i quali ci vuole molto rispetto per le sensibilità. Io sono d'accordo, io la voterei. Ma ho rispetto per chi anche nel Pd non è d'accordo. Su questi temi occorre avere misura e rispetto per chi la pensa diversamente". Su Bigon, aggiunge, "non credo che verranno prese sanzioni. Nel Veneto, del resto, la grande spaccatura è stata nel centrodestra e non nel centrosinistra".