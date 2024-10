Evacuazione di emergenza al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze

Oltre mille persone, tra studenti e personale scolastico, sono state evacuate dal liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze a causa di un piano di emergenza attivato per lesioni strutturali riscontrate nel cantiere dei lavori di messa in sicurezza antisismica dell’edificio. L’episodio si è verificato intorno alle 10 del mattino, quando un forte boato ha allarmato tutti gli occupanti della scuola.

Dettagli sull’incidente

Secondo quanto riportato dalla Città metropolitana, la lesione ha interessato il pianterreno dell’immobile scolastico, colpendo un “tramezzo di una muratura non portante”. Questo ha sollevato preoccupazioni immediate riguardo alla sicurezza dell’edificio e ha portato all’attivazione del piano di emergenza. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per effettuare controlli nei locali e verificare che nessuna persona fosse rimasta intrappolata nel cantiere.

Operazioni di evacuazione e sicurezza

In seguito all’allerta, è stata avviata l’evacuazione di studenti e personale scolastico, che ha coinvolto circa 1.000 persone. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, i quali hanno chiuso la strada per facilitare le operazioni di evacuazione e garantire la sicurezza di tutti. Inoltre, il personale sanitario del 118 è stato presente per eventuali emergenze mediche.

Implicazioni future e sicurezza scolastica

Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza degli edifici scolastici, specialmente in un periodo in cui molti istituti stanno affrontando lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. È fondamentale che le autorità competenti valutino attentamente le condizioni strutturali degli edifici e garantiscano che simili episodi non si ripetano in futuro. La sicurezza degli studenti e del personale deve essere una priorità assoluta.