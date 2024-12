Eventi di rilievo in programma per oggi in Italia e nel mondo

Visita del presidente della Camera a bordo della nave Vespucci

Oggi, il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, si trova ad Abu Dhabi per visitare la storica nave scuola Amerigo Vespucci, attualmente in sosta nel porto emiratino. Questo evento segna la trentunesima tappa del tour mondiale del veliero della Marina Militare Italiana, simbolo di tradizione e formazione per i giovani marinai. La visita di Fontana rappresenta un’importante occasione per rafforzare i legami tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, sottolineando l’importanza della cooperazione internazionale nel campo della formazione e della cultura marittima.

Insediamento del nuovo presidente della Georgia

In Georgia, oggi si svolgerà l’insediamento ufficiale del nuovo presidente Kavelashvili. Questo evento politico è atteso con grande interesse, poiché segna un cambiamento significativo nella leadership del paese. Kavelashvili, sostenuto da una coalizione di partiti, avrà il compito di affrontare le sfide interne ed esterne, inclusi i rapporti con la Russia e l’integrazione europea. La cerimonia si svolgerà a Tbilisi e sarà seguita da numerosi rappresentanti diplomatici e politici, evidenziando l’importanza di questo passaggio di potere.

Sport: giornata di Coppa del Mondo di sci e Serie A

Oggi è una giornata intensa per gli appassionati di sport, con eventi di rilievo in programma in diverse località italiane. A Semmering, in Austria, si svolgerà la Coppa del Mondo di sci con lo slalom femminile, mentre a Bormio si terrà il superG maschile. Entrambi gli eventi promettono di offrire emozioni forti e competizioni avvincenti. In Italia, il campionato di Serie A prosegue con partite cruciali: l’Udinese affronterà il Torino, il Napoli giocherà contro il Venezia, la Juventus sfiderà la Fiorentina e il Milan si scontrerà con la Roma. Questi incontri sono fondamentali per la corsa al titolo e per la lotta per la salvezza, rendendo la giornata ancora più interessante per i tifosi.