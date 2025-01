Inaugurazione dell’anno accademico all’Università del Salento

Oggi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà alla cerimonia di inaugurazione del 70° anno accademico dell’Università del Salento. L’evento si svolgerà presso il Centro Congressi di Ecotekne a Lecce, a partire dalle ore 10.00. Questo momento rappresenta un’importante occasione per celebrare il contributo dell’Università alla formazione e alla ricerca nel nostro Paese, sottolineando l’importanza dell’istruzione superiore nel contesto attuale.

Chiusura delle celebrazioni del centenario di Scienze politiche a Padova

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, il Palazzo del Bo di Padova ospiterà la cerimonia di chiusura delle celebrazioni per il centenario del corso di Scienze politiche. Saranno presenti il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il presidente del Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro, Renato Brunetta. Durante l’evento, verranno conferiti quattro premi alle tesi di laurea vincitrici del bando “100 anni di Scienze politiche”, un riconoscimento per l’eccellenza accademica e l’impegno degli studenti.

Convegno sul ddl sicurezza a Roma

In contemporanea, a Roma, si svolgerà un convegno sul ddl sicurezza presso il Salone dei Piceni in Piazza di S.Salvatore in Lauro. A partire dalle ore 10.00, interverrà la senatrice Finocchiaro, presidente di Italiadecide, per discutere le implicazioni del disegno di legge e le sue potenziali ricadute sulla società italiana. Questo incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra esperti e politici su un tema di grande attualità.

Incontri politici e celebrazioni internazionali

Oltre agli eventi accademici e politici in Italia, si segnalano anche importanti incontri a livello internazionale. A Bruxelles, la vicepresidente della Commissione europea, Kaja Kallas, riceverà il primo ministro palestinese, Mohammad Mustafa, in un incontro che mira a rafforzare i legami tra Europa e Palestina. Nel frattempo, a Wolfsburg, il partito socialdemocratico SPD lancerà la sua campagna elettorale con la presenza del cancelliere Olaf Scholz e dei leader del partito, mentre a Milano, si svolgeranno importanti udienze presso il tribunale riguardanti casi di rilevanza nazionale.

Sport e cultura: un giorno di eventi

Infine, il mondo dello sport non sarà da meno, con la Serie A che vedrà la sfida tra Roma e Genoa allo Stadio Olimpico alle ore 20.45. Inoltre, si svolgerà l’Australian Open di tennis e la Coppa del mondo di sci alpino a Wengen, in Svizzera, con il Super G maschile che promette emozioni e competizione di alto livello.