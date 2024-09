EventiDelGiorno

Il 25 settembre 2024, sono in programma importanti eventi. A Roma: una riunione tra il governo e i sindacati presso Palazzo Chigi per presentare il PSB con la partecipazione di Giorgetti e Mantovano; un esame all'interno della Giunta per le Autorizzazioni riguardante la premier Meloni; un'audizione con Don Patricello alla commissione Periferie; una manifestazione organizzata da Cgil, Uil e Legambiente contro il disegno di legge sulla Sicurezza. Negli USA: una conferenza degli sviluppatori con Zuckerberg a Palo Alto, i discorsi dei capi di Stato all'ONU a New York e un comizio di Trump a Mint Hill. A Napoli, presentazione del libro di Lirio Abbate. Partite di Coppa Italia a Pisa, Udine e Genova. In Europa League, incontro Dinamo Kiev-Lazio ad Amburgo.