Una tremenda storia di abusi su minori arriva dagli Stati Uniti d’America, dove un uomo di 28 anni, Steven Kyle Cugini, è stato scoperto dagli agenti di polizia: aveva abusato di una bimba di soli 13 mesi.

Ex militare stupra bimba: il caso

A confessare quello che è accaduto è stato lo stesso 28enne, un esploratore di cavalleria per la Guardia nazionale dell’esercito della Pennsylvania. L’uomo, dopo le indagini, ha dovuto raccontare i tremendi abusi che aveva perpetrato nei confronti di una bimba di 13 mesi. La mamma della piccola aveva chiesto al militare di fare il bagnetto alla bambina e lui si era chiuso in bagno con lei. La madre aveva sentito urla molto forti, ma l’uomo aveva chiuso la porta a chiave e non aveva permesso alla donna di entrare a controllare. Il militare non ha risposto per diversi secondi ai richiami della donna, finché ha deciso di aprire la porta. La bimba era ferita.

Ex militare stupra bimba: la confessione

La donna, come è stato scoperto nel corso delle indagini, aveva chiesto anche via messaggio al 28enne che cosa era successo in quel bagno, anche perché la bimba aveva riportato dei lividi e addirittura delle fratture a tibia e perone. Steven Kyle Cugini si era difeso cercando di dare la colpa al cane che avrebbe fatto cadere la piccola, che così sarebbe rimasta ferita e la madre della bambina all’inizio ha sostenuto la sua tesi. Le autorità, poi, hanno scoperto la verità e Kevin ha ammesso le sue vere e tremende responsabilità.