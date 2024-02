F1: Liuzzi, 'Hamilton in Ferrari? Grande sfida per entrambi, unico dubbio l'età di Lewis'**

**F1: Liuzzi, 'Hamilton in Ferrari? Grande sfida per entrambi, unico dub...

Roma, 2 feb. – (Adnkronos) – "E' una grande sfida sia per la Ferrari che per Lewis, sono convinto che sia la squadra sia il pilota daranno tutto per vincere il mondiale, non sarà facile fermare il dominio Verstappen-Red Bull ma sono probabilmente i più accreditati a farlo". Così all'Adnkronos l'ex pilota di F1 Vitantonio Luizzi commenta il passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari a partire dalla stagione 2025.

"E' di sicuro un'operazione importante -prosegue l'ex driver della Toro Rosso-, dal punto di vista economico si sono già visti dei risultati ottimi per la Ferrari visto quanto è cresciuto in borsa. Dal punto di vista sportivo vedremo in pista ma la Rossa si è portata a Maranello un vincente che saprà dare un impulso alla squadra e spronare Charles Leclerc a tirare fuori il meglio di sé. Vedo per lo più aspetti positivi, l'unico dubbio che vedo è legato all'età di Lewis, a 40 anni si corre il rischio di perdere in breve tempo un po' di velocità".

"Al momento però, a parte Verstappen nel circus non ci sono piloti più veloci di Lewis, quindi visto che da un po' si parlava di un possibile accordo di Carlos Sainz con l'Audi, credo che di piloti sul mercato meglio di Hamilton non ce ne fossero", conclude Liuzzi.