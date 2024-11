Un cambiamento di vita a 63 anni

Fabrizio Pellegrini, un docente di Trieste, ha recentemente ricevuto la notizia che ha atteso per anni: è stato assunto a tempo indeterminato dopo un lungo percorso di precariato. A 63 anni, Pellegrini si prepara a diventare insegnante di ruolo, un traguardo che rappresenta non solo una stabilità lavorativa, ma anche la realizzazione di un sogno che ha coltivato dal 2015, anno in cui ha deciso di abbandonare una carriera nel settore agroalimentare per dedicarsi all’insegnamento.

Il lungo cammino verso la stabilità

La strada verso il ruolo di docente non è stata semplice. Dopo aver insegnato a Rimini nei primi anni, Pellegrini ha continuato la sua carriera nella provincia di Gorizia, dove ha affrontato due concorsi per ottenere un posto fisso, senza successo. La perseveranza e la passione per l’insegnamento lo hanno spinto a non arrendersi, continuando a lavorare con impegno e dedizione. Finalmente, quest’anno, il suo sogno si è avverato: ha superato il concorso e potrà finalmente insegnare con un contratto a tempo indeterminato.

Un futuro luminoso all’orizzonte

Con l’assunzione, Pellegrini guarda al futuro con ottimismo. Tra cinque anni, quando raggiungerà l’età pensionabile, potrà concludere la sua carriera con la soddisfazione di aver realizzato il suo sogno. La sua storia è un esempio di come la determinazione e la passione possano portare a risultati significativi, anche dopo anni di difficoltà. La sua esperienza rappresenta un messaggio di speranza per molti altri docenti precari che aspirano a un futuro più stabile nel mondo dell’istruzione.