Falcioni (Adio), 'Abu Dhabi ha investito molto in sviluppo talenti'

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – Abu Dhabi "ha investito tantissimo nell'attrazione e sviluppo dei talenti, attirando università come la New York University o la Sorbona, e poi ha realizzato università uniche. La Mohammed Bin Zayed University è la prima università al mondo solo sull'intelligenza artificiale. Quindi il capitale umano è presente in loco, è una realtà strategica".

Lo ha affermato il Chief Competitiveness Officer dell'Abu Dhabi Investment Office (Adio), Massimo Falcioni, intervenendo all'edizione 2025 di Investopia Europe, a Milano.

"È considerata la capitale del capitale – ha spiegato Falcioni -, ci sono 2.2 trilioni di dollari in asset gestiti da 4 fondi sovrani. Inoltre è estremamente facile registrare un'attività, non c'è l'imposta sul reddito e l'ambiente di business è molto veloce".