Falcone: Casellati, 'simbolo giustizia e riscatto, continua a ispirare nuove generazioni'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – "Oggi ricordiamo la strage di Capaci del 1992 in cui il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre uomini della scorta furono assassinati da Cosa Nostra. Un evento che, per la sua portata emotiva, nel nostro Paese è paragonabile all'11 settembre per gli Stati Uniti. Quel 23 maggio ha segnato 'un prima' e 'un dopo' nella lotta alla mafia. Falcone è diventato simbolo di giustizia e riscatto e il suo nome continua a ispirare le nuove generazioni". Così il ministro per le riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.

"A più di 30 anni di distanza le organizzazioni mafiose sono cambiate e per combatterle non è sufficiente solo rafforzare gli strumenti di contrasto e tenere alta la guardia, occorre investire sulla legalità come pratica quotidiana per cancellare la cultura mafiosa dalla nostra società e onorare il sacrificio di Falcone", conclude.