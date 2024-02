Famiglia: Brandi (ProVita & Famiglia), 'libertà sia mezzo per fare del bene'

Milano, 22 feb. (Adnkronos) - “Sono molte le persone che credono erroneamente che la libertà sia un fine, ma non è vero. Essa è infatti un mezzo. La libertà è come un treno, che può andare in una direzione o in un'altra, e può quindi essere...

Milano, 22 feb. (Adnkronos) – “Sono molte le persone che credono erroneamente che la libertà sia un fine, ma non è vero. Essa è infatti un mezzo. La libertà è come un treno, che può andare in una direzione o in un'altra, e può quindi essere usata per fare del bene o del male”. Così Toni Brandi, presidente di ProVita & Famiglia onlus, a margine dell’evento ‘Custodi del Domani – In difesa dei bambini e della famiglia’, organizzato dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia della Regione Lombardia in collaborazione con Pro Vita & Famiglia onlus, tenutosi presso la Sala Pirelli del Consiglio Regionale della Lombardia, a Milano. L’evento è stato l’occasione per presentare il libro ‘Per amore dei nostri figli’, scritto da Francesca Romana Poleggi, direttore editoriale della rivista Pro Vita & Famiglia.

“Purtroppo, a causa del propagarsi del mito di una falsa libertà – aggiunge Brandi – i bambini sono oggi vittime di una sessualizzazione precoce, del porno, della droga, dell’indottrinamento gender nelle scuole e sono spesso visti come un peso, un problema, se non persino considerati oggetti di compravendita mediante la fecondazione artificiale e la barbara pratica dell'utero in affitto”. “Se non si riconosce la dignità dei bambini tutto diviene possibile: si può abusare di tutti i piccoli e i fragili, si sdogana la pedofilia e la pedopornografia, si trascurano i bambini ed adolescenti scomparsi in Italia ogni anno (17130 nel 2022), si ignorano i figlicidi (ogni due settimane un genitore uccide un figlio) e si finge di non sapere delle migliaia di bambini uccisi nei conflitti di guerra – sottolinea il presidente di ProVita & Famiglia onlus – Perciò oggi abbiamo parlato dei bambini, dei nostri figli, per ribaltare le tenebre dell'ignoranza e dell'oscurantismo con la luce della scienza e la verità, perché al centro del nostro impegno è appunto l'amore per i nostri figli. Amiamo i nostri bambini, difendiamo i loro diritti e troviamo le soluzioni necessarie. Tutto ciò lo troverete nel saggio ‘Per amore dei nostri figli’ della prof. Poleggi”.