Fanpage: Quartapelle, 'giovani Fdi pagati da servizio civile? Meloni chiarisca'

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “È vero che le associazioni giovanili di Fdi impiegano per la propria attività operatori volontari del servizio civile nazionale?”. Lo chiede la deputata democratica, Lia Quartapelle, che sottoporrà il quesito in parlamento a seguito di quanto sembra emergere dall’inchiesta di Fanpage dal titolo “gioventù meloniana”.

“Il servizio civile nazionale che sottostà al dipartimento della presidenza del ciancio dei ministri, e che è quindi sotto diretta responsabilità della presidente Meloni, consiste nella scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio".

"Non è prevista la possibilità di operare all’interno di partiti politici. Se quanto riportato da Fanpage fosse confermato sarebbe molto grave anche alla luce delle attività che appaiono a tutti gli effetti finalizzate all’apologia del fascismo”.