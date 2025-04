Farnesina: Tajani domani agli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Il vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, darà il via domani alla V Edizione degli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo, che si terrà presso l’Auditorium ...

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Il vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, darà il via domani alla V Edizione degli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo, che si terrà presso l’Auditorium del Maxxi di Roma. Lo comunica in una nota la Farnesina. Gli Stati Generali della Lingua Italiana costituiscono il principale momento istituzionale dedicato alla diffusione dell’italiano e alla sua promozione nel mondo, puntando alla creazione di una Comunità dell’Italofonia, progetto che sarà al centro della Conferenza Internazionale dell’Italofonia prevista per il prossimo autunno.

I lavori si apriranno con un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e proseguiranno con interventi di autorevoli esponenti istituzionali e culturali, rappresentando un importante momento di riflessione collettiva sul ruolo della lingua italiana come strumento di dialogo, coesione e cooperazione internazionale. Nella strategia volta a promuovere la lingua italiana a livello internazionale è inserita anche la prima Conferenza delle scuole italiane all’estero “Crescere in italiano”, tenutasi ieri con la partecipazione di oltre 200 rappresentanti dagli istituiti scolastici del nostro Paese attivi all’estero e del Sistema della Formazione Italiana nel Mondo (Sfim).