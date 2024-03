Farnesina: Tajani, 'Italia 'over the top' nel design'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – "La bellezza italiana è la nostra identità e il nostro punto di forza. Ed è anche la qualità del nostro saper fare, senza uguali nel mondo. Il design rafforza la qualità del made in Italy e credo molto in questo comparto della nostra economia. Ho lavorato tanto quando ero commissario europeo all'Industria per sostenere e promuovere il design, che è uno strumento cruciale per la nostra competitività. Naturalmente, l'Italia è 'over the top' e sono molto fiero dei suoi prodotti. Vedremo anche a Expo Designer il nostro made in Italy i suoi prodotti e la sua qualità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando alla Farnesina a margine della Giornata del Design italiano nel mondo.