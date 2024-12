Fdi: Magi, 'su libertà e fascismo Cirielli ripassi la storia'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "'Il tratto distintivo del fascismo era uno spirito di libertà straordinario', così ha dichiarato il viceministro Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia. E infatti durante il fascismo eri così libero che potevi scegliere se diventare fascista, se finire al confino o se essere deportato. Uno spirito di libertà davvero unico e irripetibile, non c’è che dire. Viceministro Cirielli, le forniamo un ripasso di storia, perché ne ha seriamente bisogno. Lei e più in generale il partito di cui fa parte. La vostra non è solo nostalgia, basta vedere il Decreto Sicurezza che avete reso legge e che di fatto non fa altro che limitare le libertà dei cittadini per inseguire le vostre ideologie”. Lo scrive sui suoi canali social il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“La nostra Costituzione però, quella su cui lei ha giurato, è repubblicana e antifascista. La storia, per quanto lei si sforzi, non può essere riscritta. Se ne faccia una ragione”, conclude.