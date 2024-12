La separazione ufficiale

Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza che segna la fine del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. La decisione dei giudici è stata presa dopo aver esaminato le condizioni concordate dai coniugi, che avevano presentato un ricorso nel mese di novembre. Questo passaggio legale rappresenta un momento significativo nella vita di entrambe le personalità, che hanno condiviso non solo un legame affettivo, ma anche una carriera pubblica di grande successo.

Le dichiarazioni degli avvocati

Gli avvocati di Fedez, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, hanno rilasciato una dichiarazione all’ANSA, confermando che nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio. Questo avverrà come richiesto dai due, che hanno dimostrato una notevole maturità e disponibilità reciproca. La rapidità con cui hanno raggiunto un accordo complessivo è un segnale positivo, soprattutto per il benessere dei loro figli. La coppia ha sempre messo al primo posto le esigenze familiari, e questo accordo non fa eccezione.

Il futuro dei figli

Fedez e Chiara Ferragni hanno un forte impegno nei confronti dei loro figli, e la loro separazione non cambierà questo aspetto. Entrambi i genitori hanno espresso la volontà di mantenere un ambiente sereno e stabile per i bambini. La gestione della custodia e delle visite sarà un tema centrale nei prossimi mesi, ma entrambi sembrano determinati a collaborare per garantire che i figli possano crescere in un contesto amorevole e supportivo. La loro capacità di affrontare questa transizione con maturità è un esempio per molte coppie che si trovano in situazioni simili.