Fedez non risparmia critiche a Tony Effe: "Consumi cocaina e ketamina con...".

Dopo tanto tempo, Fedez ha finalmente risposto al dissing di Tony Effe. Da poco, il rapper di Milano ha rilasciato su You Tube il suo video intitolato ‘L’Infanzia Difficile di Un Benestante’, nel quale si rivolge duramente al suo compagno di professione. Inoltre, nel suo dissing, Federico cita anche alcuni personaggi famosi che hanno recentemente appoggiato Tony Effe su Instagram, lanciando frecciatine e muovendo critiche verso di loro.

La satira di Fedez diretta a Tony Effe, in parole.

Ah-ah-ah, congratulazioni signora

Sei davvero grazioso, un personaggio da Cioè

Diventerai irato guardando questo filmato

Alla fine dirai solo “come cioè”

Quindi mi devo,

Devo diventare come,

Come capito cosi come

Come capito cosi come

Qual è la questione?

Diventerai irritato guardando ‘sto video, alla fine dirai solo “come cioè”

La tossicodipendenza più bella d’Italia

Mi sono preso cura di te per tre anni

Dici di essere la fine del mondo

Ma la previsione è fuori strada (Maya)

Quest’anno era proprio il tuo anno

Mi ci petterò per il mio compleanno

Ma non è certo che il clown recupererà in tempo il suo naso rosso perso nel bagno

Ti stavi confidando a mia moglie mentre mi abbracciavi

Io chiamo traditori quelli come te

Scrivi schifezze ma hai bei muscoli

Dai la precedenza al razzismo e poi ti mostri con Ghali?

(Bello figo di colore, noi venghiamo a cercarti a Parma, a te e a tutti i tuoi amici)

Anche il tuo respiro mi infastidisce

Ti infilo in tasca fra i Napapijri

Prendi la lama con scritto sopra “a morte i traditori”

Sorridi e fai harakiri

Tony, Tony stai facendo i capricci

Mmmm cosa ti aspetti

Hai passato più tempo a farti l’epilazione che a conquistare Vittoria Ceretti

Tony non fuggire dimmi dove sei

Vuoi confrontare i tuoi con i miei?

Se tu sei il cecchino, allora io sono Donald Trump

Se lo faccio io, tu sei JFK

Attendi un attimo che Fedez si ricarica

Ti ho ferito ti do l’arnica

Sei finto all’esterno e corrotto all’interno come i tui denti in ceramica

Si, tu ti droghi, non sei affamato.

L’hunger riprende adesso in me

La tua bellezza è tonica, come la tua corporatura

Il tuo discorso però, ricorda Luca Giurato

Posso immaginarti leggermente sconvolto ora

Se sei un abitante di strada, io sono gigante

Vengo sotto casa tua, ti faccio una manicure

Ti ho portato dei fiori che profumano di città

Mentre parli con Chiara Biasi di droghe pesanti

Parlando di chi parlano, ti crini i capelli

Le hai confessato chi ti nutriva

Eri tu la mia femmina

Non Taylor Mega

Vengo da una realtà dura, questa è la mia storia

Tu stai solo interpretando un mafioso, come un personaggio di Toy Story

20089 come in un brano di Gloria Gaynor

Fratello, sei Hasbulla, non Luca Vettori

Hai davvero menzionato quanto denaro hai?

Non mi aspettavo che fossi un poeta

Fratello, posso comperarti, posso metterti in palestra così puoi passare la tua vita a fare panca

Sei noto per una borsetta

Io sono tuo padre, ti do l’assegno

Una storia della strada affascinante

La difficile infanzia di un ricco

Giocherai a calcio con Damante

Svolgendo il ruolo di un infame, non di un attaccante

Io sono il re, tu non sei nemmeno il paggio

Questo deve essere frustrante…

Una banda di personal trainer

Uno di voi non ha risposto all’appello

Ha chiamato i suoi amici per festeggiare

Ma poi non c’era nessuno sotto casa

In fondo mi fai tenerezza, sei solo un giovane timido

Red Bull ti ha dato le ali, Fedez ti ha dato una botta

Ora Tony, prenditi il tuo tempo

Uh, chiama il tuo insegnante di italiano

E lascia che ti spieghi le rime che ho appena fatto

Prenditi il tuo tempo, amico mio

Ciao