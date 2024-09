Fedez risponde a Tony Effe, tuttavia il vero bersaglio delle sue parole è Chiara Ferragni.

Fedez non ha esitato a replicare a Tony Effe, pubblicando inaspettatamente un’anteprima di Allucinazione Collettiva, il suo nuovo dissing rivolto al rapper. Tuttavia, la preview suggerisce che l’affondo è stato ampiamente indirizzato a Chiara Ferragni.

Ecco le parole della canzone:

“Mi chiedo se era d’accordo nel condividere quella registrazione?

Ti sei mutato in un esperto di relazioni matrimoniali?

Ogni tua argomentazione sembra estremamente unica

Versi da moralista che suona come se mi stesse dando una lezione

Lei urla scandalizzata ‘avere riguardo per i figli’

Poi invia le registrazioni a rapper mediocri che li oltraggiano nei loro dissing

Processi mediatici, siete ossessionati da un solo argomento

‘Mio marito è un fallito’ è stata la tua strategia di uscita

Ti reputavi Kendrick ma risulti come Machine Guy Kelly

Vuoi creare scalpore usando i miei figli?

Tony Lucrarelli

Hai messo insieme quattro ritornelli e due strofe inutili

Sei pronto per la risposta? Avvia Google Traduttore

Hanno mai fatto la distinzione tra un tumore

E una persona disprezzabile che è accusata di essere un truffatore?

Mi dispiace che Chiara ti abbia concesso la sua fiducia

Almeno possiamo dire che ha fatto un atto di beneficenza”.

Per ora, né Tony né Chiara (che è stata implicitamente criticata senza mezzi termini) hanno reagito.