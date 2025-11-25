Femminicidio: Camera approva all'unanimità ddl**

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - La Camera ha approvato all'unanimità il disegno di legge Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, già approvato dal Senato. I sì ...

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – La Camera ha approvato all'unanimità il disegno di legge Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, già approvato dal Senato. I sì sono stati 237.