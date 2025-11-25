Femminicidio: D'orso (M5s), 'nostri emendamenti per superare criticità che ci sono'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - “Daremo un voto favorevole a questo provvedimento e apprezziamo il lavoro fatto durante l’esame al Senato da tutte le forze politiche per trovare convergenze e migliorare un testo che nella sua stesura iniziale aveva delle fortissime criticità. Ci viene...

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Daremo un voto favorevole a questo provvedimento e apprezziamo il lavoro fatto durante l’esame al Senato da tutte le forze politiche per trovare convergenze e migliorare un testo che nella sua stesura iniziale aveva delle fortissime criticità. Ci viene però complicato far finta di non avere sentito il parere degli auditi in commissione Giustizia, esperti, giuristi, professori che ci hanno detto che dei piccoli vuoti di tutela ancora sussistono in questo provvedimento.

Ed è in quella direzione che vanno i nostri emendamenti". Così in Aula Valentina D’Orso, durante l’esame del Ddl femminicidio.

"Non possiamo far finta di non aver letto le loro memorie e anche questo ramo del Parlamento ha il diritto di esprimersi su questi correttivi. Perché su un tema del genere è necessario introdurre norme che siano il più chiare possibile e correttamente applicabili perché è la loro applicazione che può salvare vite. Purtroppo non abbiamo trovato quel clima di collaborazione che c’è stato durante l’esame in Senato. Chissà che questo momento di ulteriore approfondimento non possa servire almeno a una cosa: a far ravvedere il ministro Nordio sulle sue improbabili dichiarazioni sulla genetica maschile e a convincere la ministra Roccella che l’introduzione dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole è uno strumento fondamentale per il cambiamento culturale che tutti auspichiamo”, conclude.