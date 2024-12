Una coppia trovata senza vita in un garage: gli investigatori cercano risposte.

Un dramma che scuote la comunità

La comunità di Moncalieri è stata scossa da un tragico evento che ha portato alla luce una possibile storia di femminicidio e suicidio. I corpi di Antonella Tarabra, 61 anni, e di suo marito Emanuele Tuninetti, 69 anni, sono stati trovati nel garage della loro villetta, un luogo che fino a quel momento era considerato un rifugio di serenità. Gli investigatori non hanno dubbi: si tratta di un caso complesso, dove le apparenze ingannano e le motivazioni rimangono avvolte nel mistero.

Le indagini in corso

I carabinieri della compagnia locale, insieme al nucleo investigativo, stanno lavorando intensamente per ricostruire i dettagli di questa tragedia. Secondo le prime informazioni, Antonella sarebbe stata colpita alla nuca con un oggetto contundente, mentre Emanuele si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Gli inquirenti stanno cercando l’arma del delitto, un oggetto che potrebbe essere una spranga di ferro, e stanno esaminando anche ferite sul corpo della donna, che potrebbero essere state inflitte con un’arma da taglio.

Un quadro familiare sereno

Nonostante la gravità della situazione, i vicini e i familiari descrivono la coppia come affiatata e serena. Non ci sarebbero stati segni di dissidi tra i due, né problemi economici o di salute. La mancanza di segni di effrazione nell’abitazione e l’assenza di biglietti che possano spiegare il gesto rendono la situazione ancora più inquietante. La coppia, senza figli, aveva dedicato la propria vita al lavoro agricolo, vendendo i prodotti dei loro campi ai mercati generali fino a qualche anno fa.

La scoperta dei corpi

La scoperta dei corpi è avvenuta in modo drammatico: il fratello di Antonella, preoccupato per la loro assenza a una cena programmata, ha tentato di contattarli senza successo. Quando si è recato a casa dei coniugi, ha trovato i corpi nel garage, con la serranda abbassata e le luci spente. Questo evento ha lasciato la comunità in uno stato di shock, mentre gli investigatori continuano a scavare nella vita della coppia, cercando di trovare indizi che possano chiarire le motivazioni dietro a questo tragico epilogo.