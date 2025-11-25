Femminicidio: Polidori (FI), 'provvedimento è scelta di civiltà, unanimità segnale importante'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - “Il provvedimento che oggi approviamo non rappresenta solo un aggiornamento normativo, ma una scelta di civiltà. La violenza contro le donne non è una questione privata: è un crimine con radici profonde nei rapporti di potere, negli stereotipi, ...

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Il provvedimento che oggi approviamo non rappresenta solo un aggiornamento normativo, ma una scelta di civiltà. La violenza contro le donne non è una questione privata: è un crimine con radici profonde nei rapporti di potere, negli stereotipi, nella cultura del possesso. Per questo serve una risposta forte, chiara, esplicita”.

Così Catia Polidori, deputata di Forza Italia e coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, intervenendo in Aula in dichiarazione finale di voto sul disegno di legge che introduce il reato di femminicidio.

“Con l'introduzione del reato di femminicidio – prosegue – l'uccisione di una donna in quanto donna viene finalmente riconosciuta per la sua specificità. Un passo avanti decisivo, simbolico e giuridico, che elimina ambiguità interpretative e consente una raccolta dati più accurata. Dare un nome al fenomeno è il primo passo per combatterlo efficacemente. L'unanimità con cui il testo è stato approvato rappresenta un importante segnale politico: quando sono in gioco diritti e dignità, il Parlamento sa essere unito”.

“Sono previste anche misure di protezione fondamentali: limitazioni ai benefici per i colpevoli di reati del Codice Rosso, maggiore attenzione alle vittime, informazioni puntuali ai familiari in caso di scarcerazione del reo. Si tratta di strumenti concreti a tutela di chi è più esposto alla violenza. Con questa legge lo Stato afferma un principio fondamentale: ogni donna ha diritto a vivere libera dalla paura. Non sarà più tollerata alcuna ambiguità, alcuna giustificazione. La libertà non si controlla, l'amore non può essere un alibi. Forza Italia, coerente con la sua storia e con il suo impegno per i diritti e le pari opportunità, ha sostenuto e sostiene con convinzione questa battaglia”, conclude.