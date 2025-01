Un tragico evento a Rivoli

Oggi, un drammatico episodio ha scosso la comunità di Rivoli, alle porte di Torino. Un pensionato di 86 anni ha ucciso la sua ex compagna, una donna romena di 58 anni, per poi togliersi la vita. Questo ennesimo caso di femminicidio-suicidio ha riacceso il dibattito su una piaga sociale che continua a colpire il nostro paese.

La dinamica dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 14, in un appartamento situato in via Po 8. L’uomo, che deteneva legalmente un fucile da caccia, ha sparato contro la donna con cui conviveva da circa dieci anni. Nonostante la separazione avvenuta a Capodanno, i due continuavano a vivere insieme, ma la donna stava per lasciare l’abitazione. Dopo aver commesso l’atto, il pensionato ha rivolto l’arma contro di sé, ponendo fine alla sua vita.

Il contesto sociale e le indagini

Le indagini, coordinate dalla pm Valentina Sellaroli, hanno rivelato che la coppia aveva avuto diversi litigi, segno di una relazione ormai logora. I vicini di casa, preoccupati per il rumore e per la presenza di vetri rotti, hanno allertato i vigili del fuoco, che hanno trovato i due corpi all’interno dell’appartamento. Questo tragico evento non è isolato; rappresenta una realtà allarmante che coinvolge molte famiglie italiane, dove la violenza di genere continua a mietere vittime.

Un problema da affrontare

Il femminicidio è un fenomeno complesso che richiede un intervento deciso da parte delle istituzioni e della società. È fondamentale promuovere campagne di sensibilizzazione e supporto per le vittime di violenza domestica, affinché possano trovare la forza di uscire da situazioni pericolose. La tragedia di Rivoli deve servire da monito per tutti noi: non possiamo rimanere in silenzio di fronte a queste ingiustizie.