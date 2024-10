Ragazzo di 16 anni ferito con coltello durante litigio al liceo: indagini in corso per rintracciare aggressore

Un ragazzo di 16 anni è stato ferito con un coltello durante una discussione all’esterno del liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di Frosinone. Alcuni compagni e un medico presente hanno prestato soccorso, dopo di che è stato trasportato in ospedale. Non è chiaro se fosse lui l’obiettivo dell’aggressione o se stesse cercando di separare due persone impegnate in un litigio.

Le prime notizie indicano che i carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare un adolescente di Alatri, ritenuto responsabile del gesto. Inizialmente, il giovane è stato ricoverato all’ospedale Spaziani di Frosinone, ma a causa della gravità della sua ferita, si è deciso di trasferirlo al Policlinico Gemelli di Roma.