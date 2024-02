Fermo, donna trovata morta in casa: le ipotesi

Tragedia a Fermo, dove una donna di 60 anni è stata trovata priva di vita nell’appartamento in cui viveva da sola. A preoccuparsi è stata una sua parente che, non aveno avuto più notizie, ha chiesto al Comitato residenti del quartiere di informarsi.

Donna trovata morta in casa: la scoperta del cadavere

Il corpo è stato ritrovato all’interno di un appartamento di un condominio di Lido Tre Archi di Fermo. La donna di origini ucraine non si vedeva ormai dal 9 gennaio e il parente non era più riuscito a contattarla. Il Comitato residenti si è presentato alla sua porta, ma non ha ricevuto alcuna risposta: così sono intervenuti i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno fatto irruzione nell’appartamento e hanno fatto la tragica scoperta: sul pavimento della casa c’era il cadavere della 60enne.

Donna trovata morta in casa: le indagini

La scoperta è stata effettuato nel tardo pomeriggio del 1 febbraio, ma secondo quanto scoperto dai medici che hanno visitato il cadavere, la donna sarebbe morta almeno due settimane prima. “Era una brava persona, amata da tutti e molto conosciuta nel quartiere” – ha raccontato uno dei vicini – “Una tragedia che ha colpito tutto il quartiere“. I carabinieri stanno indagando sulle cause del decesso: forse si è trattato di un improvviso malore.