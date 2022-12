Donna trovata morta in casa, anche il marito è in gravi condizioni: si indaga per omicidio

Donna trovata morta in casa, anche il marito è in gravi condizioni: si indag...

Donna trovata morta in casa, anche il marito è in gravi condizioni: si indag...

Donna trovata morta in casa, anche il marito è in gravi condizioni: si indag...

Tragedia a San Martino di Lupari: una donna è stata trovata morta in casa dalla figlia. In gravi condizioni anche il marito della vittima.

Una donna è stata trovata morta in casa dalla figlia.

Rinvenuto con il cranio sfondato anche il marito della vittima. La drammatica vicenda si è consumata a San Martino di Lupari, a Padova. Si indaga per omicidio.

Donna trovata morta in casa, anche il marito è in gravi condizioni: l’allarme è stato dato dalla figlia

Si chiama Maria Angela Sarto la donna di 84 anni che è stata trovata morta nella sua abitazione in via Galilei a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, nella giornata di martedì 27 dicembre.

In condizioni gravissime, invece, il marito della vittima che è stato trasportato in ospedale con un grave trauma cranico. Sul caso, stanno indagando le forze dell’ordine che stanno passando al vaglio tutte le ipotesi plausibili, inclusa quella dell’omicidio.

La drammatica vicenda è stata segnalata alle autorità da una delle due figlie della coppia che, entrando in casa intorno alle ore 11:00, ha visto il padre di 89 anni in soggiorno con una profonda ferita alla testa.

La donna, quindi, è salita in camera dalla madre scoprendone il decesso.

Sulla scena del crimine erano presenti non solo i Carabinieri Cittadella ma anche il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, un elisoccorso e un’ambulanza. Alla luce delle informazioni sinora diffuse, entrambi i coniugi avevano il cranio sfondato da un corpo contundente.

Si indaga per omicidio

Le prime verifiche condotte sul cadavere della vittima di 84 anni hanno consentito agli investigatori di escludere l’utilizzo di un’arma da fuoco o di una lama.

Si suppone, invece, che la donna sia stata colpita con un corpo contundente. Il medesimo oggetto è stato usato dal responsabile del delitto anche per ridurre in fin di vita il marito di Maria Angela Sarto.

L’accaduto ha profondamente sconvolto il quartiere, una zona di aperta campagna nell’Alta padovana in cui tutti i residenti si conoscono e si rispettano e in cui non si erano mai verificati episodi simili.