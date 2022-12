Ha un malore in casa: morta a 51 anni giudice del tribunale di Ancona

Francesca Ercolini è stata ritrovata morta nella sua casa di Pesaro nella mattinata di ieri, lunedì 26 dicembre 2022.

La donna era un magistrato del Tribunale di Ancona, ancora sconosciute le cause del suo decesso. Probabilmente, sul suo corpo sarà disposta l’autopsia.

Pesaro, morta in casa Francesca Ercolini: il giudice aveva 51 anni

La 51enne Francesca Ercolini è stata ritrovata morta dai suoi famigliari nella sua casa, situata in via Battisti a Pesaro, attorno alle ore 11 della mattina del giorno di Santo Stefano. La donna, molto conosciuta in zona e non solo, per il suo ruolo da magistrato al Tribunale di Ancona, è scomparsa per cause ancora da accertare.

Il giorno di Natale e nelle ore precedenti al decesso non aveva mostrato segni di sofferenza o di accusare particolari disturbi.

L’arrivo dei soccorsi, il decesso e l’autopsia

Il marito della Ercolini, l’avvocato Lorenzo Ruggeri, ha provato a rianimare la donna e a chiamare i soccorsi, arrivati poco dopo sul posto a bordo di un’ambulanza. Nè l’uomo nè i sanitari del 118, però, hanno potuto fare qualcosa per salvare la vita di Francesca.

Molto probabimente sarà disposta l’autopsia sul corpo del giudice per capire le caue del suo improvviso decesso.