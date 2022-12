Perde l'equilibrio mentre pulisce la finestra: cade nel vuoto e muore

Il napoletano Vincenzo Musella stava passando la mattina della vigilia di Natale a fare pulizie in casa quando, nel tentativo di pulire i vetri della sua abitazione si è sporto troppo dalla finestra, scivolando dal secondo piano.

Pavia, 59enne cade dalla finestra di casa: morto Vincenzo Musella

Il 59enne piastrellista di origini napoletane stava lavando i vetri delle finestre del suo appartamento in corso Cavour a Mortara in Lomellina a Pavia, quando si è sporto troppo da una di esse. Vincenzo, con tutta robabilità, ha perso l’equlibrio ed è finito rovinosamente a terra cadendo dal secondo piano. L’impatto con il terreno è stato davvero spaventoso.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso di Vincenzo Musella

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare molto per salvare Vincenzo. Il 59enne, infatti, aveva riportato delle ferite gravissime e per lui non c’è stato nulla da fare. Gli inquirenti non hanno ritenuto necessario effettuare l’autopsia sul corpo di Musella: la sua salma è stata subito messa a disposizione dei famigliari in attesa dell’organizzazione dei funerali.