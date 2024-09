Ferragni, Marcuzzi, Buffon...tradimenti, matrimoni, astuzie: pettegolezzi e curiosità.

Stefano De Martino ha mostrato la sua ammirazione per l'ex moglie, Belen Rodriguez, durante un podcast, coniando per lei l'epiteto "Ferrari delle donne". Nonostante l'elogio, Belen ha respinto le sue parole, ricordando le precedenti infedeltà del marito. Inoltre, De Martino è stato ospite al Tale e Quale Show, dove ha ritrovato Alessia Marcuzzi, con cui si dice avesse avuto una relazione passata. Tuttavia, i due si sono limitati a un freddo saluto, secondo quanto riportato da Dagospia.

Durante la sua apparizione nel podcast BSMT, Stefano De Martino ha espressa la sua ammirazione per la sua ex moglie, Belen Rodriguez, definendola la “Ferrari delle donne” a causa della sua incantevole bellezza. Ha inoltre dettagliato come la showgirl argentina lo ha sedotto all’inizio della loro relazione. Ma queste effusioni di affetto non sono state apprezzate da Belen, che alla luce delle precedenti infedeltà del marito, ha respinto le sue dolci parole tramite una storia su Instagram. Infatti, Belen è ben consapevole delle occasionali “scorrettezze” comunicative di Stefano.

In un altro episodio, De Martino è stato ospite nel primo episodio della nuova stagione del programma televisivo Tale e Quale Show. Lì, in giuria, ha ritrovato Alessia Marcuzzi, con la quale si vocifera avesse avuto una relazione segreta in passato, fatto confermato anche da Belen Rodriguez. Tuttavia, come riportato da Dagospia, nel backstage prima della trasmissione, De Martino e la ‘Pinella’ non hanno scambiato parole, limitandosi a un freddo saluto. La ragione di questo comportamento rimane un mistero.