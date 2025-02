Fi: al via stagione congressi Comunali e Circoscrizionali

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Dopo il grande successo della campagna adesioni 2024 che ha visto il raggiungimento record di 150.000 iscritti, Forza Italia dà il via alla stagione dei Congressi Comunali e Circoscrizionali che si svolgeranno in due fasi e che hanno l’obiettivo di elegg...

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – "Dopo il grande successo della campagna adesioni 2024 che ha visto il raggiungimento record di 150.000 iscritti, Forza Italia dà il via alla stagione dei Congressi Comunali e Circoscrizionali che si svolgeranno in due fasi e che hanno l’obiettivo di eleggere nei comuni il Segretario e la Segreteria Comunale e nelle Circoscrizioni delle Grandi Città i Segretari Circoscrizionali”. Lo dichiarano in una nota congiunta il Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani e il Responsabile Nazionale dell’Organizzazione, Francesco Battistoni.

“Da oggi, sabato 1 febbraio inizierà la prima fase congressuale che vedrà coinvolte 9 regioni: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria per un totale di 207 Congressi che si svolgeranno nei comuni con più di 25 soci. Nelle regioni di Liguria e Sardegna, invece, oltre ai comuni, – aggiungono – si svolgeranno anche i Congressi provinciali che riguarderanno rispettivamente le province liguri di Imperia, Genova, Savona e quelle sarde di Oristano, Olbia Tempio e Ogliastra”.

“Dopo i Congressi provinciali celebrati lo scorso anno, il partito ha deciso di imprimere un’accelerazione nella sua agenda politica, consapevole che il coinvolgimento dei cittadini e che l’allargamento della base partecipativa è essenziale per strutturare il nostro radicamento sul territorio. Proprio per questa ragione, così come è successo nei precedenti appuntamenti, ci aspettiamo una grande partecipazione anche in questa fase. Siamo certi – concludono Tajani e Battistoni – che la centralità di Forza Italia nelle dinamiche sociali e politiche del Paese verrà ancora una volta certificata dai numeri e dalla grande vitalità delle assemblee dove i nostri iscritti e dirigenti stanno interpretando con determinazione e orgoglio il rinnovamento del partito”.