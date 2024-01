Fi: Nevi, 'congressi momento di partenza vero

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Questo è un momento di partenza vero: con orgoglio stiamo ricostituendo tutti gli organismi per affrontare le prossime scadenze, a partire dalle elezioni amministrative ed europee. Vogliamo costruire una vera squadra di amici”. Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vicepresidente vicario dei deputati azzurri, intervenendo al Congresso di Milano.

“Io penso -ha proseguito- che aver raggiunto l'unanimità sulle due candidature di Cristina Rossello a coordinatore cittadino e Graziano Musella a coordinatore provinciale sia un valore importante: significa che c'è una coesione all'interno del movimento, che si è costruita una squadra con un programma preciso. Un partito sostanzialmente serve a due cose. A costruire una classe dirigente per portare i nostri valori, i nostri programmi, i nostri progetti all'interno delle istituzioni per governare al meglio e per fare in modo che il nostro territorio si sviluppi, insieme a tutto il Paese e all'interno dell'Unione europea. Ma serve anche per elaborare idee, per favorire un dialogo all'interno, per scambiarsi informazioni e per avere un collegamento diretto con il partito nazionale. Forse in passato questo è mancato a volte. Noi stiamo cercando di fare in modo che centro e periferia dialoghino sempre più in modo stretto, e di fare sì che le istanze di Milano e di tutte le province italiane arrivino al centro, al partito nazionale”.