La decisione del Ministero dell’Interno

Il Comune di Filadelfia, situato nella provincia di Vibo Valentia, ha ricevuto una notizia positiva riguardo alla sua amministrazione comunale. Il sindaco Anna Bartucca ha comunicato che il Ministero dell’Interno ha deciso di non procedere allo scioglimento dell’amministrazione per infiltrazioni mafiose. Questa decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione da parte del nuovo prefetto, Anna Aurora Colosimo, che ha preso in carico la situazione dopo il trasferimento del prefetto Paolo Giovanni Grieco.

Il ruolo delle autorità locali

La sindaca Bartucca ha espresso grande soddisfazione per l’esito positivo del procedimento, ringraziando tutte le autorità coinvolte, tra cui i membri della commissione di accesso e il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza della Provincia. La collaborazione tra le istituzioni ha dimostrato di essere fondamentale per garantire la legalità e la trasparenza nell’operato dell’amministrazione comunale. Bartucca ha sottolineato l’importanza del sostegno ricevuto dai cittadini e dai dipendenti del Comune, che hanno continuato a lavorare con impegno per il bene della comunità.

Progetti futuri e impegno per la legalità

Nonostante le difficoltà, l’azione amministrativa a Filadelfia non si è mai fermata. Attualmente sono in corso appalti per la realizzazione di opere pubbliche per un valore superiore ai 15 milioni di euro. Inoltre, il Comune sta portando avanti progetti di accoglienza per circa 130 cittadini stranieri, tra cui 50 ucraini, che si stanno integrando nella comunità. Bartucca ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel rispettare i principi di legalità e trasparenza, affermando che il lavoro proseguirà con maggiore slancio e consapevolezza.

Le recenti minacce e la sicurezza

Nei giorni scorsi, la sicurezza a Filadelfia è stata messa alla prova da un episodio preoccupante: una persona del Comune è stata colpita da una misura cautelare di obbligo di dimora per aver inviato minacce tramite lettera all’ex prefetto Grieco e a un membro della commissione di accesso. Questo evento ha evidenziato la necessità di mantenere alta la guardia contro le infiltrazioni mafiose e di garantire un ambiente sicuro per tutti i cittadini. La sindaca ha ribadito l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e la comunità per affrontare queste sfide.