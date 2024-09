Due Fiat Panda sono state coinvolte in un drammatico incidente avvenuto lunedì 2 settembre sulla tangenziale di Fiorenzuola

Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto lunedì 2 settembre sulla tangenziale di Fiorenzuola, in provincia di Piacenza.

Incidente sulla tangenziale di Fiorenzuola

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto due Fiat Panda, che si sono scontrate frontalmente mentre procedevano in direzioni opposte, poco dopo le 21. La Panda grigia era diretta verso Fiorenzuola, mentre la Panda azzurra andava verso Alseno. Alla guida dei veicoli c’erano un ragazzo e una ragazza. Entrambi hanno riportato delle lesioni.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Fiorenzuola, che hanno estratto i conducenti dalle lamiere delle auto deformate. L’automedica di Piacenza, insieme alle ambulanze della Croce Rossa di Roveleto e della Pubblica Assistenza della Valdarda, ha trasportato d’urgenza i feriti all’ospedale di Parma. Le condizioni della giovane donna sono apparse particolarmente critiche.

Indagini in corso

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola, che stanno investigando sull’accaduto. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un SUV eseguire una manovra di sorpasso rischiosa che potrebbe aver influito sullo scontro. Tuttavia, al momento non ci sono notizie del veicolo in questione. Il traffico sulla tangenziale è stato completamente bloccato per consentire alle autorità competenti di eseguire i rilievi del caso.