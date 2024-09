Una donna senza fissa dimora riporta di essere stata aggredita sessualmente per strada da un individuo non identificato.

Una italiana di 44 anni, senza un domicilio fisso, ha segnalato agli autorità locali di essere stata aggredita sessualmente da un individuo non identificato, ieri a Genova. L’incresciosa vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri. La vittima si è recata al comando di polizia di San Teodoro e Scali, situato nel centro storico della città, per riferire l’orribile accaduto. Ha informato i militari di essere stata avvicinata dall’aggressore intorno alle 22.00 nei pressi del luogo dove solitamente passa la notte, l’uomo ha abusato di lei in pochi istanti. Soltanto questa mattina ha trovato il coraggio di segnalare la violenza. Dopo aver registrato la denuncia, la polizia ha coinvolto i soccorsi medici. La vittima è stata affidata al personale sanitario e trasferita all’ospedale Galliera situato, in condizioni di lieve gravità, in codice verde. Questo centro ospedaliero è specializzato nel trattamento delle vittime di aggressioni sessuali. È stato dunque attivato il protocollo rosa che prevede esami medici specifici e una consulenza psicologica. Le prime analisi hanno mostrato risultati preliminari che necessitano di ulteriori collaborazioni. I carabinieri hanno iniziato le ricerche: l’obiettivo principale è identificare le telecamere di sicurezza nelle vicinanze per comprendere meglio l’accaduto e individuare il responsabile della violenza. Riproduzione riservata © Copyright ANSA.