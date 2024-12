Una famiglia è stata trovata senza vita in una casa a San Felice a Ema, frazione vicino Firenze. Indagini in corso su possibile avvelenamento da monossido di carbonio.

Firenze, tre persone trovate morte in casa

Le vittime sono due adulti e un bambino, mentre un’altra bambina è stata trasportata d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14 di oggi, giovedì 19 dicembre, dopo essere stati allertati perché le persone all’interno non rispondevano. Entrati nell’abitazione al piano terra, hanno estratto un uomo, una donna e due bambini. Nonostante le manovre di rianimazione, il medico ha purtroppo constatato il decesso.

Non c’è stato nulla da fare per la madre, il padre e il figlio maggiore, di circa 10 anni, figlio dell’uomo. La bambina più piccola, di circa 6 anni e figlia della donna, è stata rianimata ed è in gravi condizioni, per cui è stata trasferita in ospedale.

Firenze, tre persone trovate morte in casa: le indagini

Tra le ipotesi degli inquirenti, c’è quella che tutti i membri della famiglia siano stati vittime di intossicazione da monossido di carbonio. Si tratta di un gas inodore e incolore, è particolarmente pericoloso in ambienti chiusi e scarsamente ventilati.

Sul posto i vigili del fuoco con il nucleo Nbcr, la polizia con la scientifica, il 118 e anche i carabinieri.