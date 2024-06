Fisco: pm Milano, condannare Irene Pivetti a 4 anni (2)

(Adnkronos) - A processo, oltre a Irene Pivetti, anche il pilota di rally Leonardo Isolani, la moglie Manuela Mascoli, la figlia di lei Giorgia Giovannelli, per ciascuno dei quali la pubblica accusa ha chiesto una condanna a tre anni. Per l'accusa l'ex presidente della Camera sarebbe stata...

(Adnkronos) – A processo, oltre a Irene Pivetti, anche il pilota di rally Leonardo Isolani, la moglie Manuela Mascoli, la figlia di lei Giorgia Giovannelli, per ciascuno dei quali la pubblica accusa ha chiesto una condanna a tre anni. Per l'accusa l'ex presidente della Camera sarebbe stata consapevole "delle difficoltà finanziarie di Isolani" e l'avrebbe aiutato "a sottrarre i beni", come le tre Ferrari, dalle procedure di riscossione dell'erario. E avrebbe usato "mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e indurre in errore l'amministrazione finanziaria".

La stessa Pivetti avrebbe evaso tasse per circa 3,5 milioni, poi rimpiegati in attività imprenditoriali e finanziarie che le costano l'accusa di autoriciclaggio. Nella sua requisitoria il pm Tarzia ha spiegato "la natura simulata dei contratti" e di come "nessuna delle società coinvolte, tranne quella cinese, ha visto transitare i soldi sul proprio conto corrente". Irene Pivetti "si è servita di scatole vuote, di società del tutto inconsistenti dove è assente qualsiasi fattura" e per questo ne ha chiesto la condanna.