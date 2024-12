Flash mob a Genova per i neonati vittime in Palestina

Un evento toccante per sensibilizzare sulla strage di neonati in Palestina

Un gesto simbolico per una tragedia dimenticata

Duecento fagottini bianchi, macchiati di sangue, hanno riempito Piazza De Ferrari a Genova, un’immagine straziante per ricordare la strage di neonati che sta avvenendo in Palestina. Questo flash mob, organizzato da Arci e diverse associazioni pacifiste, ha avuto luogo sotto il grande albero di Natale, un luogo simbolico che ha amplificato il messaggio di dolore e richiesta di giustizia.

Giacomo D’Alessandro, uno degli organizzatori, ha sottolineato l’importanza di non dimenticare le responsabilità che anche l’Italia ha in questa tragedia. “L’industria della morte inizia anche da qui”, ha affermato, richiamando l’attenzione sulle scelte politiche e commerciali del governo italiano, che contribuiscono a perpetuare il conflitto e la sofferenza.

Un numero inaccettabile di vittime innocenti

Durante l’evento, gli attivisti hanno acceso fiaccole e deposto i corpi simbolici delle vittime, un gesto potente per ricordare ai genovesi le guerre che insanguinano il mondo. “Portiamo il ricordo dei neonati uccisi a Gaza”, ha dichiarato Stefano Kovac, presidente di Arci Liguria, evidenziando che oltre 800 neonati sono stati massacrati in un anno. Un numero che, secondo Kovac, è inimmaginabile e che richiede una riflessione profonda da parte della comunità internazionale.

La manifestazione ha anche messo in luce la situazione drammatica in cui si trovano le donne in gravidanza a Gaza, dove mancano le risorse fondamentali per garantire una nascita sicura. Maria Di Pietro, di Assopace Palestina, ha ricordato che ci sono 60 mila donne pronte a partorire in condizioni estremamente difficili, senza accesso a medicinali e attrezzature mediche essenziali.

Un richiamo alla responsabilità collettiva

Il flash mob non è stato solo un momento di commemorazione, ma anche un appello alla responsabilità collettiva. Gli organizzatori hanno invitato tutti a riflettere su come le scelte quotidiane possano influenzare il corso degli eventi nel mondo. “Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questa realtà”, ha affermato D’Alessandro, sottolineando l’importanza di agire per cambiare le cose.

In un contesto globale in cui le guerre continuano a mietere vittime innocenti, eventi come questo rappresentano un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica e spingere per un cambiamento. La speranza è che il messaggio di pace e giustizia possa raggiungere chi ha il potere di fare la differenza.