Coronavirus: Parente (Iv), 'zero burocrazia, ammortizzatore sociale unico'

Rom, 31 mar. (Adnkronos) – “Nel cammino di conversione in legge del Cura Italia stiamo ascoltando lavoratrici e lavoratori, aziende e professionisti, ed in primis i consulenti del lavoro. Per questo abbiamo proposto in questa fase di emergenza un emendamento per avere un unico ammortizzatore sociale con causale “ Covid 19”. Lo sottolinea la senatrice di Italia Viva, Annamaria Parente.

"Solo così non ci sarà bisogno di numerosi adempimenti burocratici e amministrativi, renderemo la vita semplice alle aziende e ai professionisti e sopratutto faremo arrivare i soldi in tempi rapidi alle persone. Semplifichiamo soprattutto la cassa in deroga: attualmente abbiamo 13 regioni che non hanno ancora il canale operativo per accedere alla cassa in deroga”.