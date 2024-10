Flavio Insinna sarà presente nel prossimo palinsesto di La7, dove guiderà “Famiglie d’Italia”, la versione italiana del noto “Family Feud”. In un’intervista a FanPage, ha parlato dell’arrivo di Stefano De Martino a “Affari Tuoi”, show che lui stesso ha condotto nel 2006.

“Devo essere sincero, in Rai mi hanno fatto offerte, ma ho deciso di declinarle. Non sono più un giovane e avrei potuto semplicemente restare a casa a occuparmi del mio giardino. A questa età, le nuove sfide possono intimidire, ma l’opportunità con La7 è stata del tutto inaspettata e l’ho colta al volo. In Rai ho lasciato molti amici, tra cui Pasquale Romano, il capo degli autori di “Affari Tuoi”, che mi ha insegnato a gestire il programma. Attualmente registro in uno studio vicino a quello dove ho fatto “Affari Tuoi”, uno spazio che ha segnato una svolta nella mia carriera.

Stefano De Martino ad “Affari Tuoi”

Quando vedo le puntate, non conosco molto di Stefano De Martino, ma lo osservo con grande affetto, perché capisco quanto possa essere impegnativo e gratificante sentire quel programma come proprio. Tifo per lui con grande fervore. Tutto ciò che concerne quel programma occupa un posto speciale nel mio cuore. In alcune occasioni in cui l’ho visto, non posso dire di essere rimasto impassibile; vedo in lui la mia energia a quarant’anni. Mi riconosco nel suo entusiasmo, nelle sue azioni, come quando porta un concorrente sulle spalle o corre per lo studio. Stefano è un vero turbine, è davvero molto talentuoso.”

Flavio Insinna ha espresso il suo punto di vista su Amadeus, sottolineando l’importanza della memoria storica. Riguardo a “Affari Tuoi”, ha affermato di seguirlo con passione e ha fatto sapere che per Amadeus non ha bisogno di aggiungere altro: è l’augurio che possa mantenere la calma e continuare a migliorarsi. Ha parlato delle scelte e delle sfide, evidenziando che non è giusto criticarlo per aver optato per strade diverse. “Dobbiamo davvero attaccarlo?” si chiede, affermando con certezza che Amadeus è un talento straordinario. Riconosce i suoi successi, in particolare con la conduzione di Sanremo, e si chiede perché ci si dimentichi così facilmente del passato. Mentre si cambia facilmente telefono ogni pochi mesi, Insinna ritiene che lo stesso non debba accadere con le persone. Augura quindi buona fortuna ad Amadeus. Intanto, il suo programma andrà in onda alle 18:30, evitando di scontrarsi con la competizione tra De Martino e Amadeus.