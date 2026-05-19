Flotilla, 10 imbarcazioni verso Gaza. "Ci danno la caccia"

Roma, 19 mag. (askanews) – Dieci imbarcazioni della Global Sumud Flotilla proseguono il loro viaggio verso Gaza per portare aiuti umanitari. Lo riferiscono gli stessi attivisti sui loro profili social, dopo che le forze navali israeliane hanno intercettato e abbordato in acque internazionali almeno 56 imbarcazioni della Flotilla e 4 della Freedom Flotilla Coalition, catturando almeno 319 persone a bordo.”Dieci delle nostre imbarcazioni umanitarie sono sfuggite a 22 ore di attacchi israeliani” dicono gli attivisti, precisando che si trovano attualmente a sole 121 miglia nautiche dalle coste di Gaza”.

Affermano inoltre che la missione è “protetta dal diritto internazionale” e chiedono “il rilascio dei partecipanti rapiti e che Israele risponda dei suoi crimini”.Da una delle dieci navi, la Don Juan, arriva la testimonianza di Antonella Bundu:”Ci stanno dando la caccia, ci sono delle navi da guerra che stanno dando la caccia a civili di un movimento non violento che sta portando aiuti umanitari a un popolo stremato, ai palestinesi e stiamo cercando di andare verso Gaza.

È inaccettabile che da oltre 24 ore ci sono navi da guerra che stanno rastrellando il Mediterraneo alla nostra ricerca, noi continuiamo a cercare di evitare l’intercettazione, ma con lo scopo finale di arrivare verso Gaza”.