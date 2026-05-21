Flotilla, Conte: sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu

Roma, 21 mag. (askanews) – “Sanzioni economiche e finanziarie a Netanyahu e a tutta la filiera di comando, riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, strappare l’accordo di cooperazione militare Italia-Israele e l’accordo di associazione Unione Europea-Israele, subito”. Così il presidente di M5s, Giuseppe Conte, in una dichiarazione davanti a Montecitorio, dopo il sequestro di barche e cittadini italiani della Flotilla diretta a Gaza, da parte della marina israeliana.”Dei cittadini italiani e degli attivisti di tutto il mondo sono stati deportati, le barche anche italiane sequestrate e sono state portate in Israele.

Sono stati percossi, umiliati. Questo è il risultato di un governo che ormai da tempo ha assunto una condotta criminale, solo che la differenza è che adesso c’è stata un’indignazione anche da parte dei nostri esponenti di governo e anche a livello internazionale”, ha aggiunto Conte.”Ma che cosa è cambiato rispetto alla precedente spedizione di Flottilla dell’ottobre scorso e soprattutto che cosa è cambiato rispetto addirittura ai 70.000 palestinesi uccisi in un genocidio di cui 20.000 bambini? E’ da tempo che questo governo israeliano ha una condotta criminale e la esibisce in tutto il Medio Oriente e allora questa ipocrisia diventa davvero inaccettabile adesso servono azioni concrete le chiacchiere stanno a zero”, ha sottolineato.