Foggia, auto pirata travolge due braccianti in scooter: un morto e un ferito

Foggia, auto pirata travolge due braccianti in scooter: un morto e un ferito

È di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto a Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia

Un’auto, in provincia di Foggia, ha travolto uno scooter sul quale viaggiavano due braccianti agricoli originari del Mali: il conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Il bilancio del grave incidente è di un morto e un ferito.

L’incidente a Foggia e la morte del bracciante

Secondo una prima ricostruzione le vittime erano a bordo di uno scooter quando, alle 6 di questa mattina, sono state travolte dall’auto: il mezzo è stato trovato poco distante dallo scontro, abbandonato sul ciglio della strada.

Per uno dei due braccianti non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Il secondo uomo, invece, è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico di Foggia.

La Gazzetta del Sud ha riportato l’identità della vittima, si tratterebbe di Tounkara Karamoko di 28 anni. Dalle prime indiscrezioni emerge che la vittima vivesse da circa 5 mesi all’interno della baraccopoli dell’ex pista di Borgo Mezzanone che ospita centinaia di migranti di diverse nazionalità. Il giovane era giunto a Foggia da Cosenza per svolgere attività di bracciante agricolo a giornata, lavorando in varie aziende.

La dinamica dell’incidente a Foggia

Sul posto gli agenti di Polizia stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e soprattutto individuare l’autore dell’investimento.

La presenza di braccianti stranieri a Foggia

Lo scorso anno, nel VI rapporto su Agromafie e caporalato dell’Osservatorio Placido Rizzotto-Flai-Cgil, è emerso che nel nostro Paese ci sono circa 234 mila addetti occupati in modo illegale nelle campagne. Nello specifico, in provincia di Foggia si registrano 15.051 presenze, il 35,3% degli operai agricoli presenti nel territorio.