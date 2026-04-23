Formula 1, legami finanziari tra squadre rivali. Brown: "Integrità competizione a rischio"

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Terremoto in Formula 1. Il capo del team britannico McLaren, l’imprenditore americano Zak Brown, ha denunciato i legami finanziari tra squadre rivali, affermando che questi minano “l’integrità del motorsport”. Durante un incontro con la stampa, inclusa l’Afp, presso la sede della McLaren F1 nel sud di Londra, Brown non ha esplicitamente preso di mira il team franco-britannico Alpine, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe in trattative con la Mercedes per la vendita di un quarto del suo capitale.

“Tutti gli 11 team di F1 dovrebbero essere il più indipendenti possibile, perché credo che ci sia un alto rischio che l’integrità del nostro sport venga compromessa, il che allontanerebbe i nostri fan più velocemente di qualsiasi altra cosa”, ha avvertito il multimilionario americano di 54 anni, che è amministratore delegato della McLaren da quasi dieci anni.

“Questo vale per chiunque, per i ‘team A-B’, per qualsiasi comproprietà”, ha continuato Brown, alludendo al fatto che un singolo proprietario può possedere in F1 un grande team “A” e un team “B” più piccolo, come la Red Bull austriaca e i suoi due team Red Bull Racing (dove corrono l’olandese Max Verstappen e il francese Isack Hadjar) e Racing Bulls.

Il leader americano aveva già denunciato nel 2024 il fatto che la presenza di un pilota della Racing Bulls in gara avesse permesso al team principale, la Red Bull Racing, di conquistare punti a scapito della McLaren. “Se parliamo di prestazioni, possiamo effettivamente massimizzarle quando due squadre dipendono dallo stesso gruppo.

Questo è un vero problema in termini di integrità dello sport (…) e una questione seria per la sua equità”, ha insistito Brown.

Interrogato in proposito, non ha menzionato direttamente le discussioni che, secondo quanto riportato dalla stampa, si sarebbero svolte tra il team anglo-tedesco Mercedes-AMG F1, della casa automobilistica Mercedes-Benz, e Alpine F1, di cui Renault detiene il 76% e il fondo di investimento newyorkese Otro Capital il 24%. Il costruttore di motori Mercedes-AMG non solo equipaggia il proprio team di Formula 1, con sede a nord-ovest di Londra, ma anche le scuderie britanniche McLaren e Williams e, da questa stagione, la franco-britannica Alpine, le cui sedi sono condivise tra Viry-Châtillon, vicino a Parigi, e Enstone, a nord-ovest di Londra.

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