Attimi di paura a Caprarola

La notte scorsa, i residenti di Caprarola, un comune in provincia di Viterbo, hanno vissuto momenti di grande apprensione a causa di una frana che ha colpito via Rosolino Pilo. Intorno alle 3 del mattino, un forte boato ha svegliato gli abitanti, segnalando il crollo di un costone. Le tonnellate di roccia e terra che si sono riversate sulla strada hanno schiacciato due auto in sosta e danneggiato una fontanella, oltre a un casale disabitato. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, poiché in quel momento non passava nessuno.

Intervento delle autorità locali

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e valutare la stabilità del versante. Anche i carabinieri della stazione locale sono stati presenti per garantire la sicurezza dei residenti. Il sindaco di Caprarola, Angelo Borgna, ha descritto la situazione in un post, sottolineando la paura avvertita dai cittadini, che hanno paragonato il boato a un terremoto.

Cause e misure di sicurezza

Le prime ipotesi sulla causa del crollo indicano che le infiltrazioni d’acqua, dovute alle abbondanti piogge di settembre e ottobre, potrebbero aver indebolito il terreno. La vegetazione che ricopre il versante ha reso difficile notare i segnali di distacco prima dell’incidente. Attualmente, alcuni massi di grandi dimensioni sono rimasti in bilico, rappresentando un ulteriore rischio per la sicurezza. L’area è stata interdetta e messa in sicurezza, e il sindaco ha annunciato che si attende un secondo intervento dei vigili del fuoco per un sopralluogo durante la giornata, al fine di effettuare un’ispezione con la luce del sole e avviare le necessarie misure di sicurezza definitiva.