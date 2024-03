Frana ad Avellino: stop dei treni per un mese

Ad Avellino una grande frana sta causando diversi disagi, fra cui inevitabili ripercussioni sul traffico ferroviario, che si fermerà per circa un mese. Vediamo cosa è successo.

Frana ad Avellino

È altra 250 metri la frana che ha colpito Avellino. Lo smottamento si è verificato martedì 12 marzo fra Ariano Irpino e Montecalvo, portando gravi problemi alle ferrovie fra Foggia e Benevento.

Per questo motivo i treni saranno fermi per circa un mese, in modo che gli addetti ai lavori possano valutare l’effettivo stato delle ferrovie e mettere in sicurezza le tratte.

Oltre a cancellazioni e ritardi, c’è anche il problema di chi aveva pianificato le vacanze pasquali spostandosi in treno. Le tratte alternative sono completamente piene, quelle in bus si allungano notevolmente e i biglietti aerei sono alle stelle. Insomma molti disagi.

I danneggiamenti alle ferrovie di Avellino

Che la situazione fosse complicata si era già capito negli istanti immediatamente dopo la frana. Infatti Rfi ha reso noto che uno dei pozzi di areazione della galleria Starza, ha riportato diversi danni.

Fra l’altro c’è stato anche un dissesto localizzato dell’opera. I lavori più urgenti prevedono la rimozione dei detriti che hanno invaso i binari, poi sarà demolito il pozzo appena citato e ricostruito, così come verrà ricostruita la parte della galleria danneggiata.

Si tratta di un lavoro lungo perché poi c’è bisogno di monitorare geologicamente l’area interessata dallo smottamento.