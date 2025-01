Un’icona di resilienza e tradizione

Franca Re Dionigi, una donna di 96 anni, è un esempio vivente di resilienza e passione per il proprio lavoro. Da ben 86 anni, si trova dietro il bancone del suo negozio, “Centro luce acqua e gas”, situato in Via Garibaldi. Nonostante la sua cecità, Franca non ha mai smesso di dedicarsi alla sua attività, diventando un simbolo di continuità in un mondo in rapido cambiamento. La sua storia è quella di una generazione che ha visto trasformarsi il commercio e la società, ma che ha saputo mantenere vive le tradizioni.

Il futuro del negozio in bilico

Il negozio di Franca è sotto la minaccia di un contratto di affitto che potrebbe mettere a rischio la sua attività. Gestito da un ente municipale, il futuro del “Centro luce acqua e gas” è incerto. Franca, però, non si lascia intimidire. “Io non me ne vado”, afferma con determinazione, sottolineando l’importanza di trovare un giovane che possa portare avanti la tradizione. La sua volontà di rimanere al timone del negozio è un chiaro segnale della sua dedizione e del suo amore per ciò che ha costruito nel corso degli anni.

Un patrimonio da preservare

La storia di Franca Re Dionigi non è solo quella di una negoziante, ma rappresenta un patrimonio culturale da preservare. I negozi storici come il suo sono parte integrante della memoria collettiva di una comunità. La sua attività non è solo un luogo di vendita, ma un punto di riferimento per i residenti, un luogo dove si intrecciano storie e relazioni. La signora Re Dionigi è un esempio di come la passione e la dedizione possano superare le avversità, e la sua lotta per mantenere aperto il suo negozio è un invito a tutti noi a riflettere sull’importanza di preservare le tradizioni locali.